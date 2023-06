Plus de 40000 personnes à la parade de soutien à Israël à New York

Comme chaque année depuis 1964, avait lieu aujourd’hui à New York, la parade de soutien à Israël. Une manifestation géante tout au long de la 5e Avenue et qui a pour but de témoigner à Israël l’affection de nombreux Américains.

Dans le cortège se trouvaient quatre ministres: Galit Distel Atbaryan, ministre de la Hasbara, Ofir Sofer, ministre de l’Alya et de l’Intégration, Amihaï Chikli, ministre de la Diaspora et Amihaï Eliahou, ministre de l’Héritage juif.Lire la suite sur lphinfo.com