Plus de 400.000 touristes israéliens sont attendus en Turquie en 2018

L’Union des hôteliers de Turquie (TÜROB) a fait savoir dans un rapport au terme du Salon international de tourisme méditerranéen organisé à Tel Aviv, que les contacts réalisés entre la Turquie et Israël ainsi que la normalisation des relations mettraient de l’essor au marché du tourisme avec ce pays. Ainsi 400.000 touristes israéliens sont attendus en Turquie. D’après le rapport, les touristes israéliens préfèrent Antalya, Alanya, Marmaris et Bodrum comme destination de vacances. Pour ce qu’il est du tourisme culturel, Istanbul, la région est de la mer Noire ainsi que la Cappadoce figurent en tête des destinations.

Par ailleurs, les voyages en ferry entre Israël et la Turquie vont reprendre depuis Haïfa vers Antalya, Mersin et Alanya. En outre, Turkish Airlines assure actuellement des vols mutuels entre Istanbul et Tel Aviv tous les jours. Turkish Airlines est la compagnie aérienne nationale turque, ainsi que la principale dans le pays. La compagnie fait partie de Star Alliance. Elle a pour activité principale le transport de passagers, de fret ainsi que la maintenance et l’entretien des avions.Lire la suite sur israelvalley.com