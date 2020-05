Pluie d’Hommages: Albert Memmi n’est plus (vidéo)

“Je viens d’apprendre la mort d’Albert Memmi, à 99 ans et demi. Celui qui fut un éveilleur de conscience, en particulier pour les juifs d’Afrique du nord, qui ont pu avec son aide marier heureusement judéité, francité et lutte contre le colonialisme, était aussi un grand laïque et un grand universaliste.

Il compte parmi les fondateurs du Comité Laïcité République et c’est à ce titre que j’ai eu l’honneur de prendre la parole pour célébrer Lire la suite sur jforum.fr