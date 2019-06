Plastiques et autres jetables : attention aux amendes cet été en Israël

Ce n’est un secret pour personne : Israël a un problème flagrant avec le plastique jetable. Sa consommation est en augmentation constante et génère environ un million de tonnes de déchets par an. Les implications sont aussi évidentes que dévastatrices. Les déchets sur les rives méditerranéennes d’Israël sont parmi les plus élevés de la région. Les particules microplastiques flottant en mer empoisonnent la vie marine et une mauvaise gestion des déchets entraîne des décharges qui contaminent les écosystèmes environnants.

Deux villes israéliennes ont déclaré la guerre à la pollution plastique intolérable le long de leurs plages en annonçant l’adoption de mesures réglementaires strictes.

L’une de ces villes, Herzliya, est située au centre d’Israël, juste au nord de Tel Aviv, et est connue pour être l’une des communautés plutôt riches du pays. Les plages de la ville sont une destination de loisirs populaire parmi les touristes et les habitants. Malgré sa réputation de municipalité propre et respectueuse de l’environnement, ses plages n’ont pas été épargnées par le problème du plastique, qui sévit de plus en plus dans de nombreuses belles rives méditerranéennes d’Israël.

Un nouveau règlement municipal vise à renverser la tendance en matière de déchets plastiques en interdisant tous les produits plastiques jetables sur les plages locales. Une fois adoptée, toute personne se rendant à la plage à Herzliya qui enfreint la loi en apportant des objets à usage unique tels que des gobelets en plastique, des bouteilles, des ustensiles ou des sacs en plastique encourt une amende.

Le règlement sera mis en œuvre dans le cadre de l’initiative « City without Plastics », une initiative conjointe de la municipalité de Herzliya et de Zalul (« clear »), une ONG israélienne environnementale. Cette initiative a été lancée à titre de projet pilote en janvier 2018 dans le but de réduire progressivement l’utilisation de produits en plastique jetables à Herzliya. D’ici deux ans, toutes les autorités municipales vont commencer à cesser d’utiliser des plastiques à usage unique.

L’un des problèmes écologiques les plus urgents au monde

Le plastique marin est devenu l’un des problèmes écologiques les plus urgents au monde. Chaque année, environ 8 millions de tonnes de déchets plastiques parviennent dans les océans du monde par le biais de rivières, de ruissellements urbains et de systèmes d’égout. Presque toutes les matières plastiques ne sont pas dégradables et persistent dans l’environnement pendant des milliers d’années, constituant une grave menace pour les écosystèmes marins. Les poissons et autres mammifères marins confondent souvent les déchets plastiques avec de la nourriture, les faisant mourir de suffocation ou d’empoisonnement.

La deuxième ville est Eilat, située à la pointe sud et seule entrée de la mer Rouge. Il prend maintenant également position contre la pollution par les plastiques. Reconnue pour ses récifs pailles – dans les magasins situés en bord de mer. coralliens à couper le souffle et sa vie marine diversifiée, Eilat est depuis longtemps devenue une destination incontournable pour les plongeurs du monde entier. Cependant, le tourisme a toujours un coût, surtout lorsque les politiques environnementales adéquates ne sont pas en place.

Eilat rejoint le mouvement anti plastique

A l’instar d’Herzliya, la municipalité d’Eilat a mis en place un règlement qui interdira non seulement l’utilisation de produits jetables en plastique, mais également la vente d’articles à usage unique – tels que des

Dans un premier temps, une campagne de sensibilisation à grande échelle est prévue pour sensibiliser les visiteurs des plages, les entreprises et les résidents aux effets néfastes du plastique sur l’environnement et la vie marine. La campagne – qui sera promue par le biais de réseaux de médias sociaux et de panneaux d’affichage dans toute la ville – a été lancée dans le cadre d’un projet mené en collaboration par la municipalité d’Eilat, le ministère de la Protection de l’environnement, l’autorité israélienne pour la nature et les parcs et la société de protection de la nature en Israël et des organisations et des volontaires locaux.

Bien qu’elles soient les premières villes d’Israël à se préparer à lutter contre la pollution par les plastiques, Eilat et Herzliya ne sont que deux nouveaux venus dans un mouvement mondial déjà bien développé. De nombreuses villes et pays du monde entier se sont engagés ou ont déjà pris des mesures fermes contre les produits jetables en plastique.