Suite à l’inauguration de la plaque « Allée de la Naqba », les réactions ont été nombreuses dans la communauté juive, et parmi les autorités locales. LA PLAQUE EST RETIREE. Le BNVCA Le BNVCA a immédiatement protesté et demandé le retrait de ces panneaux : « Le BNVCA, en colère, condamne avec la plus grande vigueur la nouvelle provocation odieuse […] Lire la suite sur lphinfo.com