Plantation massive d’arbres en Israël pour rafraichir l’atmosphère

Plus d’arbres urbains seront plantés pour abaisser les températures, promouvoir un mode de vie plus sain et réduire les effets négatifs du changement climatique.

Comme le savent tous ceux qui ont déjà essayé de marcher dans les rues étouffantes d’Israël au plus fort de l’été, l’insolation n’est souvent qu’à un pas. Mais un nouveau plan de plantation d’arbres est en place pour faire de ces promenades une affaire beaucoup plus feuillue.

Le gouvernement a approuvé un plan national visant à planter quelque 450 000 arbres dans les rues des villes d’Israël au cours des deux prochaines décennies. Le but est de lutter contre le changement climatique et de rafraîchir les rues.

Les arbres devraient être plantés dans 100 localités. De quoi offrir à leurs trottoirs piétonniers potentiellement les plus fréquentés un ombrage continu de 70% d’ici 2040.

« Le gouvernement israélien a placé la crise climatique en tête de sa liste de priorités. Ainsi, une partie importante de cette résolution consiste à promouvoir la plantation d’arbres en milieu urbain », a noté le ministère de la Protection de l’environnement sur son site Internet.

Plantation cartographiée

« Une opération de plantation massive améliorera le confort thermique dans les espaces urbains. Elle favorisera la marche et un mode de vie plus sain. De plus, elle réduira considérablement les îlots de chaleur. Enfin, elle contribuera à la réduction des autres conséquences négatives du changement climatique et de la pollution dans les villes.

La couverture existante de l’ombrage des arbres sera cartographiée. En outre, des financements seront trouvés pour investir dans la foresterie urbaine. Par ailleurs, les normes de construction verte seront mises à jour pour favoriser la plantation de nouveaux arbres. Il s’agit également de veiller à la conservation des arbres existants, a ajouté le ministère.

En conclusion, un programme pluriannuel de 700 millions de dollars sera élaboré par les ministères concernés. Ce programme sera soumis à l’approbation du gouvernement dans le cadre des discussions budgétaires 2023-2024.

SOURCE : Israel21c