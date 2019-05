Plan Trump: un sommet économique prévu au mois de juin

Les Etats-Unis et Bahreïn ont publié un communiqué commun annonçant la tenue d’un premier sommet économique entrant dans le cadre du Plan Trump. Ce sommet aura lieu les 24 et 25 juin à Manama, capitale du Bahreïn. Il réunira notamment Steve Mnuchin, secrétaire américain du Trésor, Jared Kuchner le gendre du président américain, Moshé Cahlon, ministre des Finances (pressenti) du gouvernement israélien, des ministres des Finances de pays arabes et occidentaux ainsi que des hommes d’affaires arabes de Judée-Samarie. L’Autorité palestinienne refuse d’envoyer des délégués officiels.Lire la suite sur lphinfo.com