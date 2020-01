Plan Trump: réactions politiques en Israël

Les réactions pleuvent dans la classe politique israélienne après le dévoilement du plant Trump. En voici certaines:



Amir Ohana – Likoud – ministre de la Justice: « Il est difficile d’exagérer sur l’importance de ce moment. Ce jour sera retenu dans les annales du pays. C’est une heure de gloire pour le président Donald Trump et le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui sans son expérience politique de longues années, son intelligence, sa retenue et sa vision à long terme n’aurait jamais vu le jour. En ce grand moment où la justesse de la cause du peuple juif se concrétise, il convient de réciter la bénédiction de ‘shehe’heyanou’ ».Yariv Levin – Likoud – Lire la suite sur lphinfo.com