Plan Trump: Abou Mazen menace…

Le chef terroriste Abou Mazen a une nouvelle fois menacé de « dissoudre l’Autorité Palestinienne », cette fois-ci, à cause du Plan Trump qui doit être dévoilé très prochainement. Il a averti que tout plan devra de toute manière être entériné par le « peuple palestinien » et que toute tentative de « mettre fin à la question palestinienne » sera vouée à l’échec. Et comme toujours, Abou Mazen a menacé des « conséquences graves pour toute la région » en cas de mise en oeuvre de ce plan.Lire la suite sur lphinfo.com