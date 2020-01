Après une longue réunion en présence des représentants de toutes les factions terroristes – Hamas et Jihad Islamique compris pour la première fois depuis neuf ans – le chef de l’Autorité Palestinienne et du Fatah a annoncé sa réponse au Plan Trump: c’est un non catégorique et sans nuances! Il a qualifié ce plan de « gifle du siècle concoctée ensemble par Donald Trump et Binyamin Netanyahou » et a l’a présenté comme un « complot malveillant qui ira droit dans les poubelles de l’Histoire ». Le vieux chef terroriste a averti que « les Palestiniens ne renonceront jamais à leurs droits » et que « ni le sang des Palestiniens ni Jérusalem ne sont à vendre ».Lire la suite sur lphinfo.com