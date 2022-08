Plaidoyer pour la mère israélienne au foyer

Aujourd’hui être une femme au foyer ne représente pas, au sein des couples et de la société en général, la même chose qu’il y a 50 ans. A l’époque, « l’emploi » allait de soi et les rôles impartis à chacun n’avaient pas encore brouillé les pistes. Si la femme s’occupe toujours de son foyer, elle travaille aussi, et le regard sur celles qui ont choisi de rester à la maison a beaucoup évolué. S’accorder ce statut, c’est souvent se mettre en porte-à-faux avec une société qui ne reconnaît guère le choix de privilégier ses enfants et de choisir de les élever, en s’y consacrant pleinement. Bien que la tâche soit loin d’être de tout repos, qu’on le choisisse ou non, il faudra souvent expliquer, rendre des comptes… L’œil critique que pose la société occidentale sur ces femmes n’est pas des plus tendres, et ne favorise guère, surtout en Israël, les vocations… Analyse. Par Dahlia Perez pour Israël Magazine

Ni chômeuse, ni pauvre. Mères au foyer, tout simplement. Elles ne « travaillent » pas et ne sont donc pas reconnues comme faisant partie de la société active. Position précaire, qui les rend fragiles au sein du couple en cas de divorce ou de perte du conjoint, qui les ostracise parfois dans une société où tout se monnaye, où le statut social va de pair avec un salaire. Un postulat qui vulnérabilise nombre de femmes aujourd’hui, et ce, en dépit de leur volonté de vouloir se consacrer à leur progéniture.

Karen, 29 ans, a fait son Alya il y a quatre ans et accouche peu après d’une petite fille. Elle raconte : « J’ai gardé ma petite à peu près jusqu’à l’âge de 18 mois et après je l’ai mise en crèche. Je viens juste de retrouver un emploi à mi-temps. Cela me permet de pouvoir continuer à m’occuper d’elle l’après-midi. » La période qui a suivi l’accouchement s’accompagne d’une perte sèche de revenu : « J’avais déjà travaillé, mais moins de 6 mois. Je n’avais donc aucun droit. Comme mon mari gagnait un salaire élevé, plus de 10 000 shekels, nous n’avions pas droit aux aides sociales. » Karen garde donc son enfant à la maison et gère son budget avec le seul salaire de son époux : «J’ai la chance que mon mari travaille, même si on vit sur une seule paie.

Désocialisation de la mère au foyer

Mais quand on fait l’Alya, que l’on quitte la famille et qu’on n’a personne ici, c’est très compliqué. On n’a pas le choix en fait, on devient mère au foyer par obligation. » Un statut suffisamment reconnu au sein de la société israélienne ? Karen porte un regard sans concessions : « On a l’impression d’être exclue de la société en fait, parce qu’on n’a plus du tout de vie active. On est mise à part. » Désocialisée ? « Totalement.

J’ai la chance de m’en être très bien sortie parce que mon mari a été d’un grand soutien, mais je lis beaucoup de blogs sur Internet où les femmes témoignent que cette situation est dure moralement. » Le mari ramène le salaire, ce qui provoque souvent une forme de culpabilité chez la maman, Karen ne le niera pas : «Oui, totalement. Surtout qu’on venait de faire l’Alya et que j’avais une situation en France équivalente à celle de mon mari. »

Le cliché

En attendant, les idées reçues ont la vie dure. Car le cliché de la femme au foyer qui se tourne les pouces perdure toujours. La fameuse « charge mentale », cette réalité faite de journées longues et harassantes où il faut savoir jongler entre différentes responsabilités reste peu visible pour les autres. Et pourtant… : « On porte sur les épaules le foyer, l’enfant, et mine de rien, on a beaucoup à penser. Il m’est arrivé d’aller me coucher en même temps que mon mari, de le voir s’endormir et de réaliser soudain que je n’avais pas fait telle ou telle chose. »

Karen a le sentiment d’accomplir un vrai travail, parfois « non-stop », mais non reconnu par la société qui ignore ces travailleuses de l’ombre non rémunérées. Elle reprend : Moi, la seule reconnaissance que j’avais, c’était le soutien de mon mari ; beaucoup de femmes n’ont pas cela, alors que cela joue énormément. » La perte d’un salaire, Karen en a pris son parti : « On ne va pas me payer pour éduquer ma fille. Je dois le faire avec plaisir et avec envie. »

Les aides sociales en question

Ce manque de reconnaissance et de droits laisse néanmoins songeur, alors que la société israélienne mise sur une démographie galopante et sur la valeur sacrée de la famille, la fameuse michpaha… On pourrait s’étonner, dans ce contexte, que ladite famille se contente d’allocations familiales maigrichonnes, et que les mères de famille nombreuse doivent jongler entre corvées domestiques harassantes et garderie permanente sans complément familial ni aide-ménagère pour les soulager. Femme de ménage, cuisinière, baby-sitter, grande intendante du foyer, le postulat demande dévouement, modestie et bonne santé : s’avouer surmenée reste tabou. Surtout que la femme est poussée, coût de la vie oblige, à travailler au moins à mi-temps.

Doit-on comparer Israël avec la France ou d’autres pays européens comme l’Allemagne, où, en dépit d’une démographie en berne, la mère au foyer bénéficie d’une aide conséquente pour élever sa progéniture ? Karen tempère : « Moi, j’attendrais surtout de la société une aide à domicile, quelqu’un qui nous garderait l’enfant même une heure, le temps que nous puissions sortir et faire autre chose. Le temps de se libérer, en fait. »

Incertitudes

Lisa, elle, a accouché il y a quatre mois. Au terme du congé maternité, elle décide de ne pas reprendre son activité : « J’ai démissionné et je m’occupe maintenant de mon petit bout de chou. » La jeune femme a touché ses « dmeï leïda » (allocations de naissance). Passée cette période, elle se renseigne sur ses droits auprès du Bitouah Leoumi. Bien que démissionnaire, elle peut prétendre à des indemnités auprès de son employeur. Aujourd’hui, cependant, elle avoue ne plus rien toucher du tout : « J’ai droit aux 150 shekels d’allocations familiales pour le petit… On m’a dit que je pouvais toucher une allocation chômage 90 jours après avoir démissionné. Je dois déposer mon dossier pour voir si je peux au moins toucher cela. Sinon je n’ai aucune autre aide de la part de l’État. »

Malgré ces incertitudes, Lisa opte pour la garde à la maison. Ce manque d’aide sociale et de statut la laisse cependant perplexe : « Ça ne donne pas trop l’opportunité aux mamans de pouvoir vraiment s’occuper de leurs enfants. Si on n’a pas un peu d’argent de côté, ça devient compliqué. On nous dit à la tipat halav (dispensaire) qu’il est important de pouvoir s’occuper soi-même de son bébé, mais d’un autre côté, quand il n’y a pas d’autre choix que d’aller travailler, que faire ? Pour l’instant j’ai la chance de pouvoir m’occuper de mon fils, mais demain, peut-être que je devrais le faire garder pour aller travailler. »

Au-delà du congé maternité

Face à ce choix difficile, Lisa regrette qu’au-delà du congé maternité rien ne soit prévu. Elle confie : « Dans notre tête, on serait déjà un peu plus serein de savoir qu’on n’aura pas à s’inquiéter pour boucler nos fins de mois. Il faut bien payer le loyer et toutes les factures… en attendant, on essaie de trouver des solutions. » Ce manque de droits spécifiques et de statut oblige donc la plupart à reprendre le chemin du travail, qu’elles veuillent s’occuper de leur enfant ou non. Pour Lisa, la mère devrait avoir le choix : « C’est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir m’occuper de mon enfant, l’élever surtout les premiers mois.»

Maman d’un nourrisson ou d’un enfant en bas âge et femme active : une équation souvent difficile à résoudre. Lisa a été obligée de démissionner pour des raisons pratiques. Son travail étant à Tel-Aviv et son domicile à Ashdod, il devenait inimaginable pour la jeune mère d’aller travailler dans une autre ville. La perspective de voir aussi une grosse proportion de son salaire passer dans les frais de garde la convaincue de rester chez elle : « Ça a pesé dans la balance. Je me suis dit, pour le salaire qu’on gagne, est-ce que ça vaut vraiment le coup au final d’aller travailler et de ne pas s’occuper soi-même de son enfant ? »

Wonder women

Lisa estime que la pression est lourde pour ces mères qui occupent aujourd’hui un emploi à temps plein, en plus de leurs obligations familiales : « C’est très dur pour la femme. Ce qu’elle accomplit aujourd’hui, travailler et s’occuper de la maison, pour moi c’est presque une punition. Ce sont des wonder women, ces femmes-là ! Arriver à travailler à plein temps, cuisiner le soir et s’occuper des enfants, avec le bain, les devoirs, c’est incroyable ! Je suis admirative ! » Alors, faut-il se battre pour une meilleure reconnaissance du statut de mère au foyer ? Lisa plaide pour, sans hésiter : « Oui, les familles et les couples seraient plus sereins. Les frais de ‘gan’ et les montants des salaires ne sont pas équitables, disproportionnés. Il faudrait revoir tout çà. »

Incohérence

Nourit est assistante sociale. Le système, elle ne le remet pas vraiment en cause. Elle se contentera de nous rappeler les options : « Il y a des aides si les deux parents travaillent. Au lieu de payer la crèche deux mille shekels, la famille aura une remise selon ses ressources. C’est le contraire de la France, où moins on gagne et moins on paie la crèche. » Une mère de famille nombreuse sera obligée d’aller travailler pour prétendre à des réductions sur les frais de garde. Et, si elle choisit de garder ses enfants en bas âge, elle devra se débrouiller seule. Nourit : « Cela dépend. Si la mère a travaillé avant, elle aura peut-être droit au chômage. Si elle n’a pas travaillé avant, tout dépendra des ressources du mari. Il y a des plafonds et il faut voir cela avec le Bitouah Leoumi. »

Certes… Ces plafonds de ressources fixés pour toucher une aide sont très bas. Pour de nombreuses familles dans l’entre-deux qui n’y ont pas droit, cela signifie s’enfoncer dans la pauvreté. En cause aussi, des allocations familiales au ras des pâquerettes, chose étonnante pour un État pourtant si fier de sa démographie. Non seulement le statut de mère au foyer n’est pas reconnue par la société actuelle, mais en plus, il précarise la femme. Mais Nourit élude : « Si elles sont mères au foyer, c’est parce qu’elles l’ont choisi et qu’elles veulent rester à la maison pour élever leurs enfants. » Tiens donc. Un choix pas si simple pourtant.

Le luxe du foyer

De moins en moins de femmes acceptent les risques liées au non-statut de mère au foyer et seraient plutôt poussées à reprendre une activité professionnelle, même peu lucrative et finançant tout juste les frais de garderie. Est-il honnête alors d’affirmer dans ce contexte que les femmes ont le choix, dans la mesure justement où elles ne l’ont pas, faute de réelle politique familiale ? L’image de la fameuse « wonder Woman » accomplie et admirée de tous cacherait-elle une réalité sociale âpre et sans concessions vis à vis des femmes, priées de cumuler un maximum de responsabilités et de s’y résigner, faute d’alternative ?

Notre assistante sociale, elle, ne semble guère s’en émouvoir. S’insurger, ce n’est pas vraiment dans ses fonctions : « En général, les mères travaillent ici. Les gens ont besoin de deux salaires. Rester au foyer, c’est un luxe. Personne n’oblige la femme à aller travailler mais un seul revenu, c’est difficile, surtout s’il y a plusieurs enfants. Elles travaillent le matin, au moins jusqu’à 13h30. Ça leur fait un demi-salaire. Après, il y a les allocations familiales, une aide à la rentrée scolaire pour les gens en difficulté, divorcés ou famille monoparentale. Mais une allocation parentale pour la mère au foyer, non, cela n’existe pas. »

Pour Karen comme Lisa, il ne fait cependant aucun doute que le combat vaut la peine d’être mené pour un véritable statut. L’État, de son coté, prendra-t-il conscience qu’être une maman au foyer aujourd’hui en Israël, c’est aussi accepter bien des incertitudes ? Droit à la retraite, à une protection sociale qui ne soit pas seulement symbolique, droit à une vie décente suite à un divorce : au pays de l’enfant-roi, il est temps de rendre justice à ces travailleuses de l’ombre…

SOURCE: ISRAEL MAGAZINE

