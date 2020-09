Un scientifique prédit que le pic israélien de Covid est bientôt terminé

Le spécialiste des données de l’Université Ben Gourion du Néguev, le professeur Mark Last, affirme qu’un nouveau confinement n’est pas nécessaire en Israël si les restrictions actuelles sont maintenues. Pour lui, il n’y a pas d’événements de propagation inhabituels.

Les chiffres sont particulièrement mauvais en Israël ces derniers jours. Pourtant, la prédiction de Last est basée sur son analyse des données disponibles concernant les cas confirmés de Covid-19 israéliens et les décès. «Si nous maintenons les restrictions actuelles, alors mon modèle prédit que nous sommes à la fin de ce pic, qui devrait s’essouffler fin août ou début septembre», a-t-il déclaré lors de la conférence en ligne AIME 2020: International Conference on Artificial Intelligence in Medicine le 26 août.

«De plus, d’après mes calculs, nous avons besoin de 1,16 million de personnes avec des anticorps pour obtenir l’immunité collective et nous sommes très proches de ce nombre. Les premiers tests sérologiques indiquent que le rapport des cas confirmés aux cas réels est d’environ 1 à 10. En utilisant ces chiffres, nous avons maintenant un peu plus d’un million de personnes avec des anticorps en Israël. »

Last a déclaré qu’à moins qu’un événement tel que le retour à l’école ne provoque une autre épidémie, le taux d’infection commencera à baisser. «Bien qu’un autre confinement réduirait certainement les taux d’infection, il n’est pas nécessaire pour le moment puisque la distance sociale et physique contribue à réduire les taux d’infection», a-t-il ajouté.

Ne pas assouplir nos restrictions ou de devenir trop confiants

Last dirige le centre de recherche en science des données de BGU et est membre du département de génie logiciel et des systèmes d’information. Il analyse les données de santé depuis 20 ans. Il a encore déclaré que la situation du coronavirus en Israël était comparable à celle de l’Italie, de la Grèce et de la Suède.

Last n’a pas analysé les données du Royaume-Uni ou d’Amérique du Nord. Il a déclaré qu’une telle analyse devrait être effectuée au niveau de l’État ou de la ville aux États-Unis. «C’est un grand pays, donc nous ne pouvons pas analyser les chiffres globaux là-bas comme nous le pouvons en Israël», a-t-il déclaré.

En Israël, «notre système de santé a réussi à maintenir le pourcentage de décès dus à Covid-19 à moins de 1% du nombre total de cas confirmés. D’autres pays avaient des taux aussi élevés que 16% (Italie) et 14% (Suède) à le début de l’épidémie et les ont récemment repoussés à environ 3% », a déclaré Last.

«Nous allons dans la bonne direction, mais il est important de ne pas assouplir nos restrictions ou de devenir trop confiants», a-t-il conclu.

SOURCE : Israel21c