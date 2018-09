Photo (Israël). Nati Shohat de Flash90 attaque en justice des députés de la Knesset.

EXCLUSIF. Coups de bastons entre patrons de presse alliés à des députés israéliens et à une agence de photo d’Israël très coriace. L’agence Flash90 est la plus célèbre et la plus réputée d’Israël. Elle le mérite amplement. Son patron emblématique, profil de bad boy souriant (sorte de Alexandre Benalla qui respecte, lui, la loi), est Nati Shohat (que connait bien le rédacteur en Chef d’IsraelValley). Le talent de Nati Shohat est exceptionnel et reconnu dans le monde entier. Il vend ses photos partout et a été invité à des salons et expositions internationales de rang n°1.Lire la suite sur israelvalley.com