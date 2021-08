Peut on encore faire confiance aux Américains..?

Le monde libre n’en croit pas ses yeux. Les puissances occidentales regardent, l’air stupéfait , ce qui passe dans la capitale afghane. Un horrible spectacle, mais par-delà l’étonnement et l’effarement, c’est l’attitude d’un président US issu du parti démocrate qui interroge : peut-on encore faire confiance aux États Unis d’Amérique qui, comme cela, au beau milieu du gué, lâchent un allié qu’ils ont tenu à bout de bras depuis plus de vingt ans. Et la question qui se pose concernant l’état d’Israël est assez angoissante : peut-on encore faire confiance à un président des USA ? Ne court on pas le risque de se retrouver sur les chemins d’un exil honteux, comme le président afghan qui a dû s’enfuir dans un pays voisin pour sauver sa vie, lui qui se croyait soutenu et défendu par l’hyperpuissance ?Lire la suite sur jforum.fr