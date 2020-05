Peut-on encore aimer Bibi, s’il vous plait ?

Cher Bibi. Israël est sûrement le seul pays au monde ou appeler son premier ministre par son surnom ne relève pas d’une impolitesse évidente…Par Nathalie Sivan

Non bien au contraire, cette proximité de ton fait partie d’une manière unique d’appréhender la vie en général. Sorte d’euphorie et de liberté d’expression sans cesse en action qui donnent à chaque citoyen la possibilité de donner son avis plus rapidement qu’il n’en faut pour le dire !

Donc cher Bibi, dans notre beau pays que j’aime sans limites mais sans excès d’aveuglement, je voulais vous dire mon soutien et ma reconnaissance pour votre rôle prépondérant ces 20 dernières années au développement de la grandeur de notre nation.

Je suis née en France et j’ai gardé de cette origine un sens critique bien aiguisé…

Vous êtes attaqué depuis de nombreux mois sur plusieurs fronts et le dernier en date, votre combat juridique semble être le dernier qui fera de vous un perdant face à une meute fort peu morale ou un gagnant qui sortira à n’en pas douter: cabossé mais réhabilité de l’aura des victimes accusées à tort ou du moins accusé avec une haine dévastatrice.

Joie indécente

L’intensité des attaques à votre égard semble totalement ridicule face à ce qui vous est reproché. Je trouve difficilement acceptable qu’une meute se groupe quel que soit le motif légitime ou pas et tente d’étouffer » la bête à abattre » dans une sorte de joie indécente.

Ne pas être d’accord fait partie des libertés premières d’un individu.

Pouvoir défendre ses positions et avoir la possibilité de clamer haut et fort ses désaccords avec le pouvoir relève du droit que l’on ne devrait jamais dénier à quiconque !!!

Mais dans votre cas, j’ai le sentiment que ce ne sont pas vos actions morales ou pas que l’on cherche à juger. Ce serait plutôt VOUS…et la majorité des Israéliens qui ont voté pour vous. Encore une fois quels que soient les fautes que vous auriez commises ou pas et qu’il est légitime de porter devant la justice: il y a un relent nauséabond autour de vous qui n’inspire en aucune façon le respect pour vos détracteurs.

Détruire et empêcher autrui d’exister car il vous empêche de détenir le pouvoir: voilà semble t-il la logique imparable de vos ennemis. Cher Bibi, que vous soyez coupable ou non, n’intéresse pas grand monde dans cette affaire. Votre cas est la cristallisation de ce qu’est la société israélienne de ce 21 ème siècle: fière de son passé millénaire, fière de ce présent incroyable après une renaissance de seulement 72 ans et qui est pourtant teintée d’une haine de soi qui trop souvent ternie et maltraite rudement ses fondements.

Pas à un paradoxe près

Après cet épisode totalement fou du Corona, nous savons que notre nation est capable du meilleur d’entre toutes les nations ! L’augmentation incroyable du chiffre de l’Alya en est un excellent indicateur.

Pourtant qu’est-ce qui pousse des juifs du monde entier et les juifs de France en particulier à réaliser leur alya en ces temps brouillés et déroutants ?

L’histoire du peuple juif n’en est pas à un paradoxe prés…donc sachons prendre cette vague d’alya comme le cadeau que D… nous accorde après les terribles turbulences que nous venons de passer.

Cher Bibi, je nous souhaite à tous, citoyens d’Israël de tous bords, de retrouver le chemin de l’apaisement et de la clarté morale et intellectuelle qui nous permettra de jouir d’un avenir apaisé.

La force des grands hommes réside dans leurs facultés à pouvoir rebondir afin de servir au mieux leur pays: sortez au plus vite de cet imbroglio juridique et permettez à Israël de croître et de se multiplier à l’infini.