Petite phrase prononcée à Kiev par le Premier ministre israélien, et qui n'a échappé à personne. Binyamin Netanyahou a dit qu'il n'excluait pas de former un gouvernement de large union en associant Bleu-Blanc et même le Parti travailliste. C'est la première fois que le chef du Likoud évoque publiquement cette éventualité. Mais pour rassurer sa droite, il a précisé que cette option ne se ferait qu'avec ses partenaires naturels – les orthodoxes et Yamina – et non pas à leur place.