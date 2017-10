Ce gadget ressemble à un périscope. Il peut être inséré dans un volet de climatiseur ou sous la porte. Il est sur le point de changer le visage de la guerre en zone urbaine.

Le Commandement du Nord a mis au point un moyen d’aider les combattants avant qu’ils ne pénètrent dans des structures suspectes et réduisent considérablement le risque. Un gadget très apprécié des soldats et pour cause. Il sera leurs yeux au moment le plus sensible d’une confrontation avec l’ennemi. Sorte de périscope souple relié à une caméra, « la tige tempête » sera prochainement produite en série. Toutes les unités de combattants de Tsahal en possédera.