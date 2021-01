Petit film sur la beauté de Tel-Aviv

Du Bauhaus plein les mirettes, des grenades fraîchement pressées au petit-déjeuner, des terrasses où il fait (encore) bon s’attarder quand l’hiver est à nos portes (hors épidémie), la plage, les palmiers… Souriez, vous êtes à Tel Aviv !

Bohème avec ses terrasses surannées et ses cages à perruches, rétro futuriste avec ses merveilles d’architecture Bauhaus, branchée dans ses clubs et bars à vins feutrés : ici le mélange des genres fait foi. Entre new cool jamais sage et old school toujours poli, Tel Aviv conserve le goût des caprices bien sentis. On y va ?