Le petit clone de Cyril Hanouna

Vous aimez Cyrile Hanouna ? Vous l’aimerez encore davantage « s’il est deux ! » Hanouna… On aime ou on n’aime pas….

C’est un fait, une évidence, mais tous ceux qui aiment ce style, tous les amateurs de « Touche pas à mon poste », sont en si grand nombre qu’ils ont fait de ce moment une émission culte voire incontournable dans le paysage télévisuel qui doit en tenir compte.

En attendant, Cyril Hanouna présente sa nouvelle émission en France : « Little Big Stars ». Un concept « inspiré » (inspiré ou copié comme le sont bon nombre d’émissions dites pour grand public), du programme américain « Little Big Shots ».

Dans ces deux versions il n’y a pas ni jury, ni critique, ni note. Ce show diffusé par « C8 » est en tout point à l’image de ce trublion d’Hanouna. Comme le sont tous ces enfants âgés d’entre 6 et 13 ans venus exposer leurs talents, leurs facéties de petits phénomènes se pavanant à l’envi devant les yeux exorbités de leurs parents fiers comme des petits bancs ! Des enfants qui ne font guère dans la dentelle eux non plus.

Plus vrai que le vrai Hanouna

Dans pareil contexte Ilhyan ne pouvait faire qu’un tabac ! Voilà qui est fait, la lacune réparée. Ce tout jeune artiste, un double plus vrai que le vrai Hanouna, plus vrai que son original, une « nature » lui- même, a mis sans problème tout le monde dans sa poche dès les premières secondes de sa prestation en imitant sans se forcer celui qu’il adore manifestement

Un petit phénomène qui rêve d’être président de la République. Mais en cas de coup dur, il garde en poche ses talents d’animateur-comédien et dans ce cas seulement se propose de prendre carrément la place d’Hanouna !

« Moi, j’aime bien faire des blagues pour donner du bonheur à ma famille, raconte Ilhyan . Cyril, c’est pareil avec les téléspectateurs. Il me fait trop rire, il est trop gentil. »

« Ça va mes chéris ? Ça va mes beautés ? Ça va Matthieu ? Oui ?

A vérifier sur vidéo ci-après, rien ne vaut des images pour se faire une idée du personnage :

A savoir tout de même que notre gamin n’en est pas à sa première prestation :

Dimanche dernier, les téléspectateurs de Canal + ont pu le découvrir sur la scène du « Jamel Comedy kids ». Il a repris un sketch de l’humoriste Florent Peyre. « Désormais, ils ne sont plus jugés à la fin de l’émission, explique la maman. Si ça avait été encore le cas on n’y serait pas allés. »

Cet humoriste en herbe a également fait de la figuration dans « Yao », le prochain film de Philippe Godeau avec Omar Sy. Il apparaîtra dans « Philharmonia » la nouvelle mini-série de France 2 avec Tomer Sisley.

N’empêche !

Le numéro reste difficile et Ilhyan a même dû sécher des cours « avec l’autorisation de son directeur d’école », précise sa mère, assistante de direction.

« Je n’ai que des A, jamais un B », surenchérit l’élève de CE1 qui a dû tout de même répéter tout un week-end pour mettre au point son sketch, devenir le clone essentiel à sa gloire, à celle dont il est la copie exacte. Il aura touché, ravi, un cachet d’artiste de 100 € brut bloqué, selon la loi, jusqu’à ses 18 ans…