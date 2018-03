Pessah : Un nettoyage sous haute surveillance

Attention Danger Pessah : OK pour une maison sans miette mais pas au prix d’enfants en miettes !

Si nous sommes tous d’accord pour vanter les mérites d’une maison soignée et ce tout au long de l’année, les juifs y ajoutent une connotation spécifique au moment de Pessah. Pas une miette ne doit s’y trouver. Et c’est la chasse au plus petit morceau de pain, à la moindre trace de tout ce qui pourrait avoir de près ou de loin un quelconque rapport avec un grain de blé…

Et c’est aussi le moment où les accidents domestiques liés à la toxicité des produits chimiques et plus particulièrement des produits d’entretien se multiplient. Les derniers jours avant Pessah sont redoutables !

Le nettoyage en profondeur de sa maison, celui des ustensiles de cuisine constituent des opérations des plus dangereuses avec leur armada de produits d’entretien divers et variés, des produits chimiques, peintures et pesticides trop souvent à la portée des enfants en vacances, dans des paquets en vrac ou transférés dans des bouteilles et des verres à boire. Sans parler de l’armoire à pharmacie ouverte aux quatre vents !

Forts de ce constat, trois organismes israéliens, le Ministère de la Santé, le Centre National d’Informations au Sujet des Intoxications du Centre Médical de Rambam, (en la personne du Professeur Yedidyah ) et l’organisation ‘Beterem’ pour la sécurité des enfants, ( en celle de sa directrice Orly Silbinger), publient des règles de sécurités à ce sujet sur le site du premier nommé.

Des consignes qu’il est urgent de respecter !

« Les produits d’entretien doivent être entreposés hors de la portée d’enfants – à un endroit en hauteur ou fermé à clef. Immédiatement après usage, il faut veiller à les remettre à leur place et à fermer le conteneur, afin d’éviter que des produits toxiques soient avalés ou inspirés et d’éviter des brûlures.

Il est recommandé d’acheter des produits d’entretien et des médicaments dans des emballages que les enfants ne sont pas capables d’ouvrir.

Il ne faut pas mélanger des produits d’entretien, et particulièrement des acides et des produits de blanchissement, car de tels mélanges émettent des gaz toxiques et risquent d’être extrêmement dangereux dans le cas où ils seraient inspirés.

Veillez à ce que les produits d’entretien et les médicaments restent dans leurs emballages d’origine et que leurs conteneurs soient bien fermés. Il ne faut pas entreposer des produits d’entretien dans des bouteilles de boisson, même si celles-ci portent des étiquettes « produit toxique » – car les enfants en bas âge ne savent pas lire.

Il ne faut pas entreposer des produits d’entretien à proximité de produits alimentaires ni dans des verres à boire.

La lecture approfondie des instructions d’utilisation du produit avant son usage, et le strict respect des avertissements peuvent être bénéfiques pour les adultes comme pour les enfants.

Des médicaments non utilisés ou dont la date de consommation est périmée, des produits d’entretien et des pesticides, des peintures et des diluants non utilisés, doivent être évacués de la maison en toute sécurité sans que les enfants y aient accès. »

Ceci dit…bonnes fêtes de Pessah à tous !

Dans tous les cas d’exposition ou de suspicion d’exposition à un produit toxique, adressez-vous à une aide médicale ou au Centre National des Informations au sujet des Intoxications à Rambam, au téléphone 04-7771900.