Personne n’y croit vraiment : un Coup d’Etat en Israël? Bibi, entre vie et mort politique.

Benjamin Netanyahu entre la vie et la mort politique. Quelsuqes jours après l’inculpation de l’actuel premier ministre israélien pour corruption, les mobilisations se multiplient en Israël entre pro et anti-Netanyahou. Les uns veulent la démission du premier ministe, tandis que les autres crient au coup d’Etat. En effet, après une grande mobilisation à Tel Aviv et à Haifa organisée par les détracteurs du premier ministre israélien, les pro-Netanyahu veulent apporter leur soutien inconditionnel à un premier ministre qui traverse une situation politique extrêmement difficile.