Perdues pendant 80 ans dans un grenier, des photos inédites du ghetto juif sont exposées à Varsovie.

Le ghetto de Varsovie a été créé par les Allemands un an après l’invasion de la Pologne en 1939. Leur but était d’exterminer ses habitants par la faim et les maladies, ou de les déporter vers le camp de la mort de Treblinka, à 80 kilomètres à l’est de Varsovie.

Jusqu’alors, seules 12 photos de ce ghetto, hors celles prises par les Allemands à des fins de propagande étaient connues pour représenter le lieu, mais de nouvelles archives viennent d’être retrouvées dans un carton oublié et ont présentées mercredi dernier dans la capitale polonaise.Lire la suite sur israelvalley.com