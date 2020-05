Percée: Un anticorps anti-coronavirus découvert par les Israéliens

L’ Institut israélien de recherche biologique a isolé un anticorps clé contre les coronavirus qui a réussi à neutraliser les coronavirus agressifs lors de tests en laboratoire, a annoncé le ministre israélien de la Défense Naftali Bennett après avoir visité le laboratoire de Ness Ziona le 4 mai.

Bennett a déclaré qu’il s’agissait d’une «percée importante» vers un éventuel traitement du virus Covid-19. En coordination avec Magen David Adom, l’IIBR a collecté le plasma sanguin des Israéliens qui se sont remis de Covid-19. Il est prévu que les anticorps dans le plasma puissent constituer la base d’un traitement efficace.

Le directeur de l’IIBR, Shmuel Shapira, a déclaré à Bennett que l’anticorps qu’ils ont isolé est monoclonal, ce qui signifie qu’il provient d’une seule cellule et est potentiellement plus efficace pour neutraliser le virus que ne le sont les anticorps polyclonaux dérivés de deux cellules ou plus.

A la recherche d’un vaccin

Une fois l’anticorps monoclonal breveté, un fabricant international sera recherché pour le produire en masse, selon la déclaration de Bennett. Pour commencer le processus d’approbation réglementaire, l’anticorps IIBR subira plusieurs mois de tests supplémentaires.

L’institut de recherche gouvernemental, qui travaille normalement sur des projets de défense, dirige désormais tous ses efforts vers la recherche de nouveaux coronavirus, y compris le développement d’un traitement et d’un vaccin.

L’IIBR travaille avec l’Institut Weizmann des Sciences de Rehovot sur des stratégies de lutte contre la pandémie de coronavirus et collabore avec trois sociétés israéliennes pour développer un vaccin. En outre, il collabore avec le centre médical Shaare Zedek de Jérusalem sur une nouvelle méthode de détection du virus par analyse respiratoire.

L’une des dernières études de l’IIBR indique que des températures plus chaudes cet été neutraliseront toutes les particules virales sur les surfaces en plastique et en métal en quelques heures.

SOURCE: Israel21c