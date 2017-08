Ce que pense Jared Kushner du conflit israélo-palestnien

Au cours d’une conversation privée avec des stagiaires au Congrès durant l’été, Jared Kushner , le conseiller du président américain Donald Trump, a douté que l’ Administration de Trump puisse offrir un accord de paix « novateur » pour parvenir à un règlement pour le conflit israélo-palestinien.

Selon le site israélien Times Of Israel, cité par le site de la télévision al-Mayadeen TV, la conversation qui a été enregistrée par un des stagiaires , a ensuite fuité via le site Wired qui a publié la réponse complète de M.Kushner concernant la question liée aux tentatives de la Maison Blanche destinées à parvenir à un accord de paix israélo-palestinien que M.Trump a souvent qualifié «d’accord idéal ».

M.Kushner s’est interrogé : « quelle chose novatrice allons nous proposer? je ne sais pas. Je suis sûr que tous ceux qui ont essayé cela, ont été novateurs d’une certaine façon »

«Nous essayons, une nouvelle fois, de faire le suivi d’une façon très logique. Nous réfléchissons sur une situation finale qui puisse être saine. Aussi, nous tentons de travailler avec les parties concernées, en toute sérénité, pour voir s’il ya une solution» a-t-il ajouté.

Il a continué : « il est très probable qu’il n’y ait pas de solution, mais c’est l’une des questions sur laquelle le président nous a demandé de nous focaliser. Pour cela, nous allons nous concentrer sur elle pour arriver à la bonne solution dans le futur proche. »

Comprendre ce qui n’a pas fonctionné

M.Kushner a révélé qu’il essaie d’étudier le processus historique de cette situation pour comprendre comment elle est devenue ce qu’elle est aujourd’hui, et pour savoir celui qui a réussi et qui ne l’a pas. De même, il a déclaré chercher de nouvelles sources non traditionnelles.

D’après lui, durant les cinquante dernières années de travail sur ce sujet, très peu de personnes ont atteint leurs objectifs .

M.Kushner a expliqué : « j’ai essayé de comprendre les causes de l’échec de certains personnes dans les pourparles… J’ai discuté avec de nombreux qui y ont fait part, et je pense que la cause est que la situation est chargée de fortes émotions. »

Attirant l’attention sur les décisions qui ont été prises par Israël durant l’été, en allusion sans doute aux événements sur le Mont du Temple, il en a conclu que ces troubles montrent à quel point le conflit risque de s’enflammer.

Selon lui, les procédures israéliennes de sécurité prise après l’attentat « n’étaient pas une chose illogique ».

Finalement, M.Kushner a exprimé son souhait que ses efforts aboutiront à un accord de paix, en essayant d’offrir aux participants la confiance pour exprimer leurs opinions.

A noter que depuis la parution de ces fuites, les Etats-Unis ont formellement démentis que Jared Kushner ait tenus de tels propos.