Pendant que vous dormiez, Tsahal veille

Si les Israéliens se félicitent de la baisse du nombre d’attentats ces derniers mois, ils oublient souvent que chaque jour et chaque nuit, les soldats de Tsahal et les services du renseignement sont sur le terrain et préviennent, démantèlent et étouffent dans l’œuf, la plupart des attentats planifiés par les terroristes. Voici quelques exemples qui se sont TOUS, déroulés la semaine dernière…sans faire de bruit.

Les services de sécurité israéliens ont démantelé une cellule terroriste composée de huit résidents des quartiers de Sur Bahr et de Cheikh Jarrah à Jérusalem Est, titulaires de cartes d’identité israéliennes. Les membres de la cellule prévoyaient de commettre des fusillades à Jérusalem, dont une contre une base de Tsahal sur le Mont Scopus près de l’Université hébraïque.

Alors qu’ils purgeaient des peines de prison pour des crimes liés à des émeutes, les membres de la cellule ont planifié de commettre des fusillades à Jérusalem. Parmi les cibles figuraient une base de Tsahal sur le Mont Scopus. A leur libération, certains membres de la cellule ont surveillé la base et vérifié la viabilité de leur plan. Certains étaient également impliqués dans des émeutes dans la vieille ville de Jérusalem et sur le Mont du Temple.

Démantèlement d’une cellule du Hamas à Surif

Durant une opération des forces de sécurité israéliennes à Surif et Hébron, une cellule du Hamas a été démantelée. Ses membres prévoyaient de commettre des attaques diverses, dont des fusillades et un enlèvement afin de faire libérer des prisonniers. Dans le cadre de leurs préparatifs, les membres de la cellule ont observé les forces de Tsahal dans la région de Surif (Ouest de Hébron). De nombreuses armes ont été trouvées en possession des membres de la cellule.

Un des opérateurs de la cellule était Ibrahim Abdallah Ghanimat, 58 ans, résident de Surif, emprisonné à vie pour son implication dans plusieurs attentats dans les années 1990 (dont l’enlèvement et l’assassinat du soldat Sharon Edri)[1]. Deux de ses fils et un de ses gendres figurent parmi les individus arrêtés. Un autre individu ayant fourni les armes à la cellule a également été appréhendé. De nombreuses armes et munitions ont été trouvées en possession des membres de la cellule.

Arrestation d’une cellule responsable de fusillades

Toujours la semaine dernière, les forces de sécurité israéliennes ont arrêté une cellule de trois mineurs palestiniens responsables de quatre fusillades contre une position de Tsahal. Les membres de la cellule ont utilisé une arme improvisée de fabrication artisanale. Dans le cadre de l’interrogatoire, des armes et des véhicules utilisés par les membres de la cellule pour commettre les attaques ont été saisis. Par ailleurs, des proches impliqués dans la dissimulation des armes ont été arrêtés.