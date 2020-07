Pendant l’épidémie, le bashing anti-Israël continue à l’UNESCO

Malgré la pandémie corona, les Nations-unies (ONU) ont trouvé le temps d’adopter plusieurs résolutions anti-israéliennes. Lors de la réunion du Conseil exécutif de l’UNESCO à Paris, l’État juif a été pris à partie dans deux résolutions, entre autres, pour ses fouilles archéologiques dans la vieille ville de Jérusalem et pour sa riposte militaire près de la frontière de Gaza. De plus, dans l’une des résolutions, le Caveau des Patriarches à Hévron est considéré comme « partie intégrante du territoire palestinien occupé ». Les résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

Bashing anti-israélien à l’L’UNESCO. L’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture – a pour mission apolitique de protéger le patrimoine mondial. Cependant, depuis des années, l’organisation a été accusée de politiques anti-israéliennes et parfois même antisémites. La falsification de l’histoire et un double standard contre Israël sont monnaie courante u sein de cette agence des Nations Unies. L’histoire juive de la ville d’Hébron est niée, les fouilles archéologiques à Jérusalem-Est ont été déclarées illégales et les liens juifs avec le Mont du Temple ont été ignorés.

Ces résolutions anti-israéliennes sont réintroduites à chaque réunion. La semaine dernière, c’était à l’initiative de la Jordanie et de l’Autorité palestinienne. Le soi-disant Conseil exécutif de l’UNESCO – le conseil exécutif, qui comprend 58 pays – s’est réuni à Paris du 29 juin au 10 juillet. Les 58 pays ont approuvé les points 24 (« Palestine occupée ») et 25 (« Concernant les institutions éducatives et culturelles dans les territoires arabes occupés »). Israël reste la seule partie incriminée du conflit.

Diabolisé

En particulier au titre du point 24, Israël est diabolisé de nouveau unilatéralement. Ainsi, la résolution appelle Israël à annuler toutes les actions dans la vieille ville de Jérusalem. Les fouilles archéologiques à Jérusalem par les «autorités d’occupation israéliennes» seraient illégales au regard du droit international. Israël est appelé à y mettre fin. Le Caveau des Patriarches – où sont enterrés les patriarches et les mères juives – est considéré dans la résolution » comme une partie intégrante du territoire palestinien occupé ».

Les développements militaires et les « morts de civils » dans la bande de Gaza sont également «profondément regrettés». Au point 25, Israël est accusé de censurer le programme des écoles et universités palestiniennes de Jérusalem-Est. Les Palestiniens, en revanche, restent complètement hors de portée. Par exemple, il n’est fait aucune mention de terrorisme et d’attaques à la roquette depuis Gaza, de diabolisation d’Israël et de Juifs dans les manuels palestiniens , ou de destruction de l’ancien héritage juif par l’Autorité palestinienne (AP).

Des siècles de civilisation

Il y a aussi une bonne nouvelle: la décision de l’UNESCO mentionne désormais les liens juifs, chrétiens et islamiques avec les lieux saints. Auparavant, l’UNESCO avait adopté une résolution qui ne mentionnait que la connexion islamique et ne faisait référence qu’aux lieux en arabe. C’est en partie à cause de cette résolution que les Etats-Unis et Israël ont quitté l’UNESCO en 2017. La célèbre place du mur occidental (le Kotel) était décrite comme « la place Al-Buraq » et le Mont du Temple n’était appelé que « al-Haram al-Sharif ». Les résolutions adoptées lundi dernier représentent donc au moins un pas en avant.

Néanmoins, les résolutions anti-israélienne de l’UNESCO ont reçu les compliments des politiciens palestiniens. Selon Hanan Ashrawi, membre du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), il y a une « attaque israélienne contre le patrimoine, l’histoire et l’histoire palestiniens » et l’UNESCO doit faire plus. Le secrétaire d’État de l’Autorité palestinienne, Riyad Malki, a souligné, selon l’agence de presse Wafa, que les Palestiniens sont les premiers habitants du pays et que leur civilisation s’y poursuit depuis des siècles «ininterrompus».