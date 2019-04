Entre 7 et 8 000 visiteurs sont attendus, les 22 et 23 mai 2019, à Djerba, pour le pèlerinage de la synagogue de la Ghriba à l’île de Djerba, soit le double par rapport à l’année dernière, a déclaré mardi, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat René Trabelsi……Détails…….Lire la suite sur jforum.fr