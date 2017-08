Encore un pays qui ne votera plus contre Israël à l’ONU

Le président du Cap Vert, Jorge Carlos Fonseca est en Israël. A l’issue d’un entretien avec Binyamin Netanyahou, ce dernier a annoncé que son pays ne voterait plus en faveur des résolutions anti-israéliennes à l’ONU. Instruction en ce sens a déjà été donnée à l’ambassadeur du Cap Vert à l’ONU.

Le revirement du Cap Vert s’explique par un changement politique majeur. Jusque-là dominé par le Parti africain pour l’indépendance du Cap-Vert (gauche), la victoire du parti d’opposition Mouvement pour la Démocratie (libéral), en 2016 a rendu un rapprochement avec Israël possible. Israël compte désormais un allié de plus à l’ONU.

Israël renoue avec l’Afrique

On ne compte plus les visites officielles de personnalités africaines, ponctuées de déclarations bien intentionnées vis-à-vis d’Israël. Des cérémonies sont organisées, comme celle de la plantation d’arbres au Jérusalem Grove of Nations ou le recueillement devant le Kotel dans la vieille ville de Jérusalem. .

Cette offensive diplomatique d’Israël en Afrique a pris son véritable élan en juillet 2016, lorsque Benyamin Netanyahou s’est rendu au Kenya, en Ouganda, en Éthiopie et au Rwanda. Le slogan « Israël revient en Afrique, l’Afrique revient en Israël », lancé en février 2016, a été repris abondamment lors de ce premier périple africain d’un Premier ministre israélien, depuis la Guerre des six jours en 1967.

Sommet Afrique-Israël au Togo en octobre

Ce n’est pas un hasard si le futur Sommet de Lomé entre Israël et les pays africains qui se tiendra en octobre, a choisi pour thème l’innovation et la formation comme axes centraux des échanges. En effet, Israël a cette particularité d’être l’Etat au monde -hors Etats-Unis- ayant le plus de sociétés cotées (96) au sein du Nasdaq, l’indice américain des valeurs technologiques. Et pour ce pays, «Nation start-up», l’Afrique constitue le laboratoire idoine afin de lancer une vaste offensive digitale en mettant en première ligne les entreprises israéliennes, à la pointe mondiale de ce domaine.