Pays les plus désagréables pour élever des enfants ? Devinez pour Israël …

Quels sont les pays les plus agréables pour élever des enfants ? Pour le savoir, le réseau InterNations a posé la question aux expatriés. Cette année, la Finlande, la République tchèque et Israël sont dans le trio de tête.

S’installer à l’étranger en famille est une aventure à part entière. “Les expats doivent penser à tout, de l’éducation des enfants, qui doit être à la fois abordable et de qualité, aux activités et au bien-être de la famille, en passant par les préoccupations plus habituelles comme le coût du déménagement”, explique The Independent.

Le quotidien britannique reprend le classement de l’organisation InterNations des pays où il fait bon s’expatrier en famille et précise leur méthodologie :

Les expatriés ont donné des notes sur tout, de la prise en charge de la santé des enfants à leur sécurité et à l’enseignement dispensé.

Chaque pays devait avoir au moins trente et une réponses de parents expatriés pour pouvoir figurer dans le classement.”

Sur les quarante-cinq pays du classement 2016, voici les dix premiers :