Pavillon d’Israël à Viva Technology. 12 startups vont présenter leurs technologies.

24 – 26 Mai 2018 : Viva Technology – Porte de Versailles Avec plus de 30 startups présentes et des intervenants de renom, VIVATECH 2018 sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir l’écosystème de l’innovation israélien en France. 12 startups présenteront leurs technologies de pointe au sein du pavillon Israël. Viendront s’y ajouter plus d’une vingtaine de sociétés israéliennes qui ont été sélectionnées dans le cadre des challenges et qui participeront aux labs des différentes entreprises françaises.