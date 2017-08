Patience. Le métro de Tel-Aviv sera actif en Octobre 2021.

Avec votre casque d’écoute vous montez dans le métro de Tel-Aviv. Finalement ce n’est pas un rêve. Il suffit de patienter quelques années. Le suivi de la ligne de métro actuellement construite à Tel-Aviv sera assuré par Egged (1) secondée par les firmes chinoises Shenzhen Metro et CCECC.

Egged est la principale compagnie de bus opérant en Israël avec 37 pour cent des transports publics. Le contrat entre Egged et le constructeur de la ligne, la société NTA, a une validité prévue de dix ans.

Le métro, aussi appelé „la ligne rouge“, est le premier jamais construit en Israël. Il entrera en fonction en octobre 2021 et desservira Peta’h Tikva, Bnei Brak, Ramat Gan, Tel-Aviv et Jaffa. Il constituera un complément bienvenu aux lignes de bus existantes et permettra de décongestionner le trafic particulièrement dense à Tel-Aviv.