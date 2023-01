Passations de pouvoir dans les différents ministères. Omer Bar Lev s’en prend aux habitants des implantations

Cet après-midi (dimanche), les passations de pouvoir se déroulent dans les différents ministères.

Si l’ambiance a été plutôt cordiale au ministère de l’Intérieur où Shaked a laissé à Derhy la place qu’il lui avait cédée un an et demi plus tôt ou au ministère du logement entre Elkin et Goldknopf ou encore entre Liberman et Smotrich aux Finances, elle aura été plus tendue au ministère de l’Education entre Kisch et Shasha Bitton et carrément électrique au ministère de la Sécurité nationale entre Bar Lev et Ben Gvir. Lire la suite sur lphinfo.com