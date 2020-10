Passage à l’heure d’hiver Israël & France. Nuit du Samedi/Dimanche

Israël applique le système de l’heure d’été/heure d’hiver. Ainsi, 2 fois par an l’horaire local avance ou recule d’une heure. Le prochain changement d’heure en Israël a lieu ce dimanche 25 octobre 2020. L’heure normale d’Israël (en שעון ישראל , She’on Yisra’el ; en Israel Standard Time , IST), parfois aussi appelée heure standard d’Israël, est le applique le système de l’d’été/d’hiver. Ainsi, 2 fois par an l’horaire local avance ou recule d’une. Le prochaind’ena lieu ce dimanche 25 octobre 2020. L’(en hébreu ; en anglais ), parfois aussi appelée, est le fuseau horaire standard en Israël , en avance de deux heures par rapport au temps universel coordonné UTC+2 ).

DoncContrairement au passage à l’heure d’été en mars dernier, cette fois. On garde donc en Israël notre heure d’avance par rapport à la France. (jerusalemfutee.com)

FRANCE. Le passage à l’heure d’hiver aura lieu en France, une fois de plus, dans la nuit de samedi 24 à dimanche 25 octobre 2020. Les Français vont devoir reculer les aiguilles de leur horloge d’une heure, comme ils en ont l’habitude chaque année. Certains croyaient cependant que cette pratique était terminée depuis 2019.

Selon LCI : « En réalité, ce qu’il s’est passé en mars 2019, c’est que les eurodéputés ont décidé à une large majorité (410 voix pour, 192 voix contre) de la suppression du changement d’heure saisonnier au printemps et en automne dès 2019. Mais, cette même année, les eurodéputés ont finalement voté un report de la mesure en 2021.

Ce projet de loi devait encore faire l’objet de négociations entre le Parlement et le Conseil représentant les États membres dans le but d’éviter la cacophonie liée aux changements de fuseaux horaires en fonction des pays. Ils se sont donc octroyés deux années supplémentaires pour réfléchir…. et rien ne dit qu’un accord soit trouvé ».