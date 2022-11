Pascal Obispo: l’hommage bouleversant à son ami Daniel Lévi

Dans Taratata 100% contre le cancer, diffusé le samedi 29 octobre sur France 2, Pascal Obispo a tenu une nouvelle fois à rendre hommage à son ami Daniel Lévi, décédé des suites d’un cancer du côlon le 6 août dernier.

Après un long combat contre le cancer, Daniel Lévi est décédé à l’âge de 60 ans. Le chanteur, connu pour son rôle dans la comédie musicale Les Dix Commandements, a laissé derrière lui sa femme Sandra, ses enfants, dont sa fille Nessyel née en juillet dernier, et ses amis. Pascal Obispo, qui le connaissait si bien, lui avait rendu hommage sur ses réseaux sociaux à l’annonce de son décès. « Un homme, une voix, un frère, notre frère est parti. Celui d’Ahmed Mouici, de Pablo Villafranca, de Ginie Line (…), de Yael Naïm (…), celui des enfants des Dix commandements. J’ai beau chercher les mots, je n’en trouve pas d’assez beaux. C’était grand, c’était bien, c’était nous… », avait-il écrit sur son compte Instagram.

Deux mois après la mort de Daniel Lévi, Pascal Obispo a toujours du mal à contenir son émotion. Le chanteur a profité de son invitation dans l’émission Taratata 100% contre le cancer, le samedi 29 octobre, pour lui rendre à nouveau hommage.

Un superbe moment d’émotion sur la scène de Taratata

Avant d’interpréter L’envie d’aimer au piano, Pascal Obispo a eu une tendre pensée pour son ami disparu. « Je pensais que cette chanson appartenait au public. Je voulais que ce soit le public qui la chante puisque personne ne pouvait chanter cette chanson comme lui. C’est lui qui a porté un spectacle incroyable il y a plus de vingt ans, qui s’appelait Les Dix Commandements », a-t-il confié avec émotion. « Il est parti cet été. C’est un peu compliqué quand on perd un ami et un si grand artiste », a-t-il ensuite ajouté avant d’entonner la chanson qui a rendu célèbre Daniel Lévi, et d’être accompagné à la trompette par Ibrahim Maalouf, puis d’être rejoint par une partie de la troupe des Dix Commandements.

Une soirée caritative organisée en l’honneur de Daniel Lévi

Pascal Obispo, qui n’était pas au courant de la venue sur le plateau de la troupe de la comédie musicale. Il a eu de la peine à contenir son émotion face à cette jolie surprise sur le plateau de Nagui. Après cet hommage poignant dans Taratata, Pascal Obispo sera sur la scène du Théâtre Mogador à Paris pour un concert caritatif organisé le 7 novembre prochain, à l’initiative de l’épouse de Daniel Lévi. De nombreux artistes ont répondu à l’invitation. Notamment Patrick Bruel, Patrick Fiori, Julie Zenatti, Amir, Gad Elmaleh ainsi que la troupe originale des Dix Commandements.

Ils seront accompagnés des musiciens du regretté chanteur et du Gospel’N Life Harmony. Les bénéfices générés par la vente des tickets seront reversés à l’association Daniel Lévi créée par sa femme. Le but est d’acheter des pianos et d’en installer dans les espaces musicaux de tous les hôpitaux de France. Car « la musique était pour (lui) un vrai remède. Lors de ses soins et hospitalisations, il se mettait au piano. Il partageait avec les autres malades et le personnel soignant ce qu’il aimait et savait faire », a expliqué son épouse dans les colonnes du Parisien.