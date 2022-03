Pas uniquement ukrainiens: une vague de réfugiés russes attendue en Israël

Depuis le début des hostilités en Ukraine, le débat s’est beaucoup focalisé sur les réfugiés en provenance de ce pays.

Après avoir présenté une politique d'une relative fermeté avec des quotas stricts, la ministre de l'Intérieur est revenue sur sa décision et a finalement ouvert plus largement les portes d'Israël, aux réfugiés non bénéficiaires de la loi du Retour mais ayant des proches en Israël.