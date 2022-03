Pas de perturbations dans les échanges d’Israël avec l’Ukraine et la Russie.

Le ministère israélien de l’Économie et de l’Industrie a affirmé lundi que jusqu’à présent, il n’y a pas eu de perturbations dans les échanges de biens et de services avec l’Ukraine et la Russie, malgré l’invasion russe de son voisin occidental qui se poursuit, mais il a mis en garde contre de possibles augmentations de prix sur les importations agricoles brutes vers Israël, comme le blé.Lire la suite sur israelvalley.com