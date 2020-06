Pas de 2ème vague cet été ni à la rentrée

Le professeur Yonathan Freund est urgentiste à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il a vécu aux premières loges l’épidémie de Covid-19 qui a sévi ces trois derniers mois en Île-de-France. Selon lui, il n’y aura pas de rebond cet été et il est improbable qu’une seconde vague déferle en France à l’automne. Il s’exprime également avec clarté et précision sur le professeur Raoult, la polémique sur la chloroquine, l’immunité croisée, la situation des services d’urgence dans les hôpitaux, le « Ségur de la santé », la pénurie de masques, le système de santé français et sur la façon dont ses confrères et lui-même ont exercé leur métier pendant cette période si particulière.Lire la suite sur jforum.fr