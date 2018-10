La plupart des gens qui veulent visiter Israël sont attirés par ses sites historiques et culturels, d’autres par les plages et à la vie nocturne de Tel-Aviv ou d’ Eilat mais en plus de ces activités connues, Israël offre également de fantastiques randonnées et une nature unique à explorer. Voici quelques exemple de randonnées parmi d’autres, tirées du site de Erez Speiser, Hike-Israel……Détails…..