Partenariat israélo-japonais pour le lancement mondial d’une solution pour l’industrie 4.0.

SIXAI, développeur israélien d’une solution intégrée combinant un robot mobile autonome et de ses systèmes de contrôle d’IA associés et Musashi AI, concepteur de logiciels de robots d’inspection visuelle pour l’industrie basé au Japon, travailleront ensemble pour déployer leurs solutions éprouvées auprès des clients à l’échelle mondiale.

Lors d’un événement organisé à Toyohashi, au Japon, les entreprises ont présenté les dernières versions « go live » de leurs solutions, qui ont toutes deux bénéficié d’améliorations et d’évolutions après de nombreux tests en conditions réelles, pour aboutir à des solutions facilement déployables et fiables. Lire la suite sur israelvalley.com