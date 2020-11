Partenariat EAU – Israël pour organiser des grandes conférences et des expositions.

Les EAU et Israël ont établi un partenariat dans les domaines des grandes conférences et expositions et du développement du commerce en général avec la signature d’un accord entre le Dubai World Trade Centre, la première destination de la région pour les réseaux d’affaires, et l’Israel Export Institute. Dans le cadre de cet accord, les deux organisations travailleront conjointement pour faciliter la participation d’exposants israéliens à des expositions de grande envergure aux EAU d’ici la fin de l’année.Lire la suite sur israelvalley.com