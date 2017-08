Parodie pour touristes : Des Polonais déguisés en Juifs font revivre le shtetl

Quand les descendants d’assassins jouent le rôle des assassinés ! Des Juifs ont été assassinés par les polonais. Ces derniers les font revivre en se déguisant eux-mêmes en juifs !

Qui peut expliquer ce qui se passe dans leurs têtes ? Regrets ? Remords ? Quoi qu’il en soit, un mariage fictif a été organisé par l’Association Radzanovia sous le haut patronage du Musée de l’Histoire de la Fondation de la famille pour la promotion du patrimoine polonais » ( !).

A une cinquantaine de kilomètres de Varsovie, dans le village de Radzanow, de faux juifs mais de vrais polonais tentent de reconstituer, bien mal au demeurant, comment se passait un mariage juif « avant »…

Pour ce faire, sans complexes ils se griment en juifs religieux. Fausses barbes, faux peots, vrais tsitsits, et en avant la parodie. Et de montrer quels étaient les vêtements des mariés, ceux des invités, quelle était leur musique, toutes leurs traditions. Bref, l’ambiance générale.

Et sans talent de tenter d’imiter les hommes dansants !

Dans cette parodie indigne, le rôle du marié a été joué par un certain Piotr Czaplicki, journaliste non juif (évidemment puisqu’il n’y en a plus !) de la station Radia dla Ciebie. Czaplicki.

Celui de la mariée a été confié à Julia Brzezińska, une résidente locale et tout ce bien vilain monde s’est offert, sans honte, le luxe de se montrer en spectacle devant les villageois et les organisateurs ravis !

A vous de juger vidéo à l’appui :

Le monde est fou, c’est un fait avéré. Mais pas seulement en Pologne !

Il suffit de prendre connaissance des déclarations de Jonny Daniels, le fondateur londonien sans complexes de « From the Depths », un espace qui promeut la commémoration de la Shoah en Pologne.

« Des événements comme celui de Radzanów sont « une sorte de thérapie », déclare-t-il à qui veut l’entendre. Et claironner que ce « traitement médical » a fait ses preuves dans le pays tout entier ».

Nous juifs survivants du monde entier, sommes ravis que de tels événements existent. Nous aimerions simplement savoir si cette thérapeutique rend la vie aux juifs assassinés ?