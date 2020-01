Parmi les 7 équipes encore invaincues en championnat cette saison en Europe, le Maccabi Tel Aviv

​Liverpool réalise pour le moment la meilleure saison de l’histoire de la Premier League et de tous les grands championnats européens. Toujours invaincus en championnat, les Reds ne sont toutefois pas les seuls à ne pas avoir perdu en Europe. Six autres équipes, de championnats plus modestes, n’ont eux aussi pas encore connu la défaite dont le Maccabi Tel Aviv……Détails……..Lire la suite sur koide9enisrael