Panne de courant pour l’anniversaire de naissance du Rabbi à Jérusalem. Soudain…

Soudain, l’électricité s’est éteinte. Au milieu de la grande fête qui s’est déroulée jeudi soir dernier au stade Teddy, pour marquer le 120e anniversaire de la naissance du Rabbi de Loubavitch, une panne technique s’est produite : pas d’écrans, pas d’amplificateur, pas d’orchestre. Que faire ? Par la journaliste Sivan Rahav-Meir.

Panne de courant. Le chanteur Abraham Fried a trouvé un microphone qui fonctionnait à peine, l’a pris en main et a quitté la scène décorée avec soin. Puis, il est descendu sur la pelouse. Sans aucun musicien qui l’accompagne, il s’est mis à chanter et a demandé au public de se joindre à lui. (Vidéo ci-dessous).

Un seul projecteur l’éclairait quand il a commencé à sauter et à danser. Et avec lui des dizaines de milliers de personnes ont répondu avec enthousiasme. Le public a également utilisé les appareils mobiles pour donner de la lumière, jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Il y a eu bien sûr beaucoup plus d’attractions, de discours et de films ce soir là. Mais quand tout le monde s’est dispersé, c’est surtout de cela que l’on a parlé. On n’oubliera pas cette performance de Fried.

L’un des grands messages du Rabbi de Loubavitch était de tirer parti de toute situation dans laquelle on se trouve.

Une fois, un groupe de femmes de chabad dont le vol de retour avait été retardé, un vendredi après-midi, a appelé le Rabbi. « C’est bientôt shabbat, nous sommes coincées à l’aéroport. » ont-elles dit.

Le rabbi a répondu : « Que signifie coincé ? Un Juif n’est jamais coincé. Où que vous soyez, il y a toujours quelque chose à faire. » En fait, elles ont commencé à chercher des femmes juives à l’aéroport et leur ont remis des bougies de shabbat pour ce vendredi-là, jusqu’à l’arrivée du vol.

Lorsqu’un défi imprévu survient, il ne faut pas seulement le surmonter d’une manière ou d’une autre, mais essayer d’en tirer quelque chose de nouveau et de bon. Comme jeudi soir dernier au stade Teddy.