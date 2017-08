Paix israélo-palestinienne : l’Amérique fait dans la simplicité

Il suffit pour s’en convaincre de lire la proclamation du Président Trump : « Je regarde la solution à un Etat et la solution à deux Etats (…) et, si Israël et les Palestiniens sont contents, je suis content avec ce qu’ils préfèrent »…Qui dit mieux ?

Que voilà une déclaration comme on aimerait en entendre plus souvent ainsi commentée et reprise par moult médias dont le journal La Tribune qui reprend lui-même une dépêche diffusée par l’agence Reuters ?

Que voilà une déclaration que l’on ne peut qu’approuver même si celle-ci aurait tendance à présenter un caractère un tantinet trop simple pour ne pas dire simpliste !