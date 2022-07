Pagaille aéroport : Les aventures de 13 autistes israéliens à Londres

Les fils d’Avraham Avinou, à Londres. Dans le contexte de la pagaille dans les aéroports du monde, notre vol de retour de Londres vers Israël a été annulé. Par la journaliste Sivan Rahav-Meir.

Vol annulé ! Ce n’est jamais agréable, mais comment faire lorsque nous sommes à la fin d’un voyage réussi avec les pensionnaires de l’association pour autistes « Alé Sia’h ». Ce sont des personnes ayant besoin d’un encadrement et d’une surveillance constants.

Après avoir déjà enregistré avec eux et déposé les bagages, nous étions à l’aéroport et il n’y avait personne à qui parler. Puis, notre vol a été purement et simplement annulé. La compagnie aérienne nous a abandonné, sans fournir de solution concrète. En outre, nous étions à la veille de chabbat.

Nous étions bloqués dans le terminal. Les heures passaient et nos pensionnaires commençaient à s’affoler. Premièrement, il est très difficile pour une personne autiste de se trouver dans un milieu bondé. Deuxièmement, ils étaient entourés de bruit, de pression et d’incertitude. Alors, sortant de nulle part, de bonnes personnes nous ont vus et ont commencé à nous aider. En une fraction de seconde, ces inconnus ont décidés de nous « adopter ». Nous nous sommes retrouvés, 13 personnes, dans la maison de la famille Goldberg.

Nos jeunes autistes rencontrent les fils de notre ancêtre Abraham

Pendant trois jours, nous avons été accueillis dans une maison privée et spacieuse, avec une famille dont le cœur est encore plus large. Par ailleurs, on nous a offert des lits douillets, des draps assortis, des serviettes immenses, des falafels chauds qui nous attendaient quand nous sommes revenus épuisés de l’aéroport. Enfin, un beau chabbat et une escorte jusqu’au vol, prévu le dimanche.

Dans la haftarah de Parashat Balak, nous lisons : « On t’a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que Hachem demande de toi : c’est que tu mettes en pratique la justice, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton D… »

En conclusion, qui d’entre nous aurait ouvert sa maison à des personnes étrangères et autistes? Et qui a osé dire que les Britanniques sont des gens froids ? Assurément, cette semaine, à Londres, nous avons rencontré les fils de notre ancêtre Abraham. »

Récit envoyé par l’un des accompagnateurs, Hezi Adler

