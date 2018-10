Ouvertures et fermetures d’Ambassades d’Israël dans le monde.

Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a déclaré que l’élargissement des liens entre Israël et l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine sont une priorité absolue.Israël fermera donc sept missions diplomatiques et ambassades à l’étranger, ont annoncé des responsables diplomatiques. Dans le cadre du budget de 2019, sept délégations seront fermées au cours des trois prochaines années, dont trois d’entre elles durant la première année et deux lors des deux années suivantes.

Les missions seront celles de Biélorussie, de République dominicaine, Érythrée, Irlande et Lettonie ou en Lituanie. Netanyahou a indiqué vouloir ouvrir de nouveaux bureaux et de nouvelles ambassades, en particulier en Afrique. Il a déclaré en novembre dernier au président rwandais Paul Kagame lors d'une réunion à Nairobi qu'Israël ouvrirait une ambassade à Kigali dans un proche avenir.