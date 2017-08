Oulpan Coolamnews: Nouvelles modalités pour les congés maladie

(Vidéo) Vous avez quelques difficultés à comprendre l’hébreu dans le texte ? Grâce à Serge Frydman, Oulpan Coolamnews vous propose deux fois par semaine d’approcher un texte, l’origine d’un mot ou d’une expression.

Oulpan Coolamnews. Les explications du professeur Serge Frydman (Moré Serge) feront de vous l’élève attentif d’un cours particulier. Le niveau du cours est variable mais présente l’avantage d’être didactique, simple et rapide. A déguster pendant la pause et à méditer une fois au calme.

Autre avantage, l’article reste en ligne sur notre site et formera prochainement une rubrique à part entière (en attendant d’avoir un peu d’ancienneté et donc plus de matière). Dans l’intervalle, vous pourrez retrouver les vidéos de Serge Frydman à la rubrique « Culture ».

En attendant, l’oulpan commence tout de suite sur Oulpan Coolamnews !

Aujourd’hui, les nouvelles modalités pour obtenir ses congés maladie.

