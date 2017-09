Oui oui ! La Palestine est la destination touristique la plus dynamique pour 2017

Pour se faire une idée de ce qui s’y passe, tous en Palestine !

Tourisme en Palestine ? Cela peut paraitre quelque peu burlesque et pourtant rien n’est plus à la mode actuellement que se rendre à Bethléem et pas seulement pour les touristes chrétiens.

Rien n’est plus dans le ton que d’admirer, vue du côté palestinien, la barrière de sécurité plus taguée que femme de mauvaise vie !

Ainsi cette séquence-image filmée et mise en scène, (terriblement mise en scène) par ARTE.

http://info.arte.tv/fr/la-palestine-terre-prisee-des-touristes

Un « petit film de 2 minutes 35 » qui raconte comment tant de français mais aussi de polonais et de taïwanais ont été récemment débarqués sur la terre de Palestine, des nuées de touristes qui ne voient que jeunesse riche s’ébrouer tous azimuts au milieu de célébrités de tous poils.

Et de mettre en avant la beauté du paysage.

Et de se dire ravis que leur lieu de voyage soit homologué « destination touristique la plus dynamique en cette année 2017 par les responsables du tourisme international .».

Une scène de la vie courante reproduite dans un article publié par l’Association France Palestine Solidarité, le 9 septembre dernier.

Voilà qui est curieux lorsque dans le même temps cette même Palestine revendique le pitoyable statut de «Paria» et proteste contre la mainmise sécuritaire israélienne, son manque de liberté de mouvements etc. !

L’un et son contraire, il lui faut choisir.

Elle ne peut jouer le rôle de la victime et celui de l’agresseur dans le même temps, au même endroit sans se discréditer aux yeux de gens un tantinet sérieux… exceptés tous les tendancieux antisémites et antisionistes dont le nombre ne cesse de croitre et enlaidir le paysage actuel.

Non, vraiment la Palestine se doit de choisir !

Il lui faut décider quelle image lui va le mieux au teint : Cracher sur les soient-disant colons ou profiter de la manne du tourisme israélien (comme l’évoque sans état d’âme Fadi Kattan, un hôtelier consultant dans le secteur du tourisme).

Art de vivre palestinien, festival de musique résolument européo-moderniste, jeunesse plus qu’aisée, qui sont donc les malheureux islamistes incultes autant qu’analphabètes obligés de se faire exploser pour nourrir leurs familles des bienvenues-bienheureuses « allocations suicides » mais surtout pour montrer au monde entier l’horreur de vivre sous la botte israélienne ?