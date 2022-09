Oui, le pape a dit : « Dieu a promis la terre sainte au peuple d’Israël »

Est-ce bien le pape Francois qui a prononcé cette phrase ? « Dieu a promis la Terre Sainte au peuple d’Israël ». Le pape François l’a bel et bien déclaré sans ambages lors d’un discours prononcé au Vatican en octobre 2016.

« Le peuple d’Israël, qui, de l’Egypte, où il a été réduit en esclavage, a marché dans le désert pendant quarante ans jusqu’à ce qu’il atteigne la terre promise par Dieu, » a-t-il dit dans son discours sur le phénomène migratoire.

Son propos intervenait en octobre 2016 avant qu’il ne donne une audience privée au vice-ministre pour la coopération régionale de l’époque, Ayoub Kara. Au cours de cette rencontre, le pape remerciait Israël pour ses efforts en faveur de sa population chrétienne.

Le pape envoyait un message direct à l’UNESCO, dont le Comité du patrimoine mondial avait approuvé une résolution quelques heures plus tôt, ignorant totalement les liens des Juifs et des Chrétiens avec le Mont du Temple et Jérusalem.

M. Kara a remercié le pape François d’avoir explicitement reconnu les droits d’Israël en Terre Sainte et a ajouté qu’il n’y avait pas de doute que la résolution infamante de l’UNESCO nuisait aussi aux Chrétiens parce qu’elle « déforme les faits historiques et théologiques. »