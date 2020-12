Où se trouve la plus grande Hanoukia cette année ?

Une énorme Hanoukia faite de ballons, haute de plusieurs étages, a été construite par l’Association Tikva et Marpé (Espoir et guérison) à l’hôpital pour enfants Schneider à Pétah Tikva près de Tel-Aviv.

Pour la sixième année que la plus grande Hanoukia du monde est hébergée à l’hôpital Schneider. Il s’agit d’une structure composée de 20 000 ballons. Les volontaires de Tikva et Marpé, fréquentent l’hôpital toute l’année et s’occupent de rendre les enfants heureux. Ils se sont donnés à fond dans ce projet et ont travaillé nuit et jour pour l’assemblage.

Cette année, le processus de construction a été particulièrement difficile. En effet, toute la construction a été réalisée par des bénévoles qui ont respecté les directives corona. En outre, ils ont travaillé en capsules. Dès 17h00, des volontaires venus de tout le pays, ont construit le chandelier à 8 branches que tous les enfants Schneider attendaient.

Avec ses 26 mètres de hauteur la Hanoukia est visible de toutes les fenêtres des chambres de l’hôpital. Ces dernières sont toutes occupées par des enfants. Hag Sameah et Refoua chelema !